Primeiro-ministro da Etiópia promete "para breve" fim da operação militar em Tigray

A operação militar em curso na região etíope de Tigray será "concluída em breve", disse esta segunda-feira o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, esperando tranquilizar os aliados preocupados com a possibilidade de o país caminhar para uma guerra civil.

Abiy lançou uma intervenção nesta região norte do país a 04 de novembro, em resposta a alegados ataques a duas bases militares federais pelas forças das autoridades regionais de Tigray, que negaram o envolvimento nestes ataques.

"As preocupações de que a Etiópia mergulhará no caos são infundadas e resultam de um profundo mau entendimento do nosso contexto", escreveu Abiy na rede social Twitter. "A nossa operação, como Estado soberano capaz de gerir os seus assuntos internos, terminará em breve pondo fim à impunidade existente", acrescentou.