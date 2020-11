Música transporta bailarina com Alzheimer de volta aos palcos

O vídeo foi partilhado pela associação espanhola Música para Despertar e mostra os efeitos que a música pode ter em pacientes com Alzheimer. Ao ouvir a banda sonora de Lago dos Cisnes, a antiga bailarina Marta González é “transportada” de volta aos palcos de Nova Iorque.

No vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, Marta repete os movimentos que fazia na década de 1960 no Ballet de Nova Iorque, do qual foi a primeira bailarina.

A associação espanhola diz que o vídeo foi filmado em 2019 e que a antiga bailarina faleceu entretanto, durante o primeiro confinamento da covid-19, tendo decidido partilhar agora o momento em homenagem à sua memória.