Popa Langur, a nova espécie de primata que está em risco de extinção

Cientistas identificaram uma nova espécie de primata nas florestas de Myanmar, batizada de Popa Langur, à semelhança do vulcão extinto que abriga a sua população. A espécie existe há pelo menos um milhão de anos e já só há cerca de 250 exemplares.

O estudo que detalha esta descoberta foi publicado esta quarta-feira na revista científica Zoological Research, e explica que a espécie foi identificada depois de terem sido comparadas amostras de fezes recolhidas do habitat com as existentes no Museu de História Natural de Londres.

Os Popa Langur têm um pelo com cores e marcas distintas, pesam cerca de oito quilos e a sua cauda é mais comprida do que o corpo. Com apenas 200 a 250 exemplares restantes, os especialistas recomendam que sejam classificados como espécie em risco de extinção.