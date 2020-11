Conflito armado na Etiópia. Milhares de refugiados a caminho do Sudão

O alto comissariado da ONU para os refugiados lançou um alerta para a situação na fronteira entre a Etiópia e o Sudão.

A situação de quase guerra civil na Etiópia está a levar milhares de etíopes a refugiarem-se em território sudanês. De acordo com as informações disponíveis, terão sido pelo menos 10 mil em apenas 48 horas.

O fluxo de refugiados aumentou, com a intensificação dos combates no norte da Etiópia, entre as forças fiéis ao Governo de Addis Abeba e os militares revoltosos, da Frente de Libertação do Povo Tigré.

Há relatos de duelos de artilharia e de raides aéreos em toda a região. Os conflitos estão a levar milhares de famílias a procurarem refúgio no sul do Sudão.