Jovens mais atraídos pelas ideologias de extrema-direita no Reino Unido

Dez dos doze menores de 18 anos detidos no ano passado no Reino Unido por atividades terroristas estavam ligados à extrema-direita, revelou hoje a unidade antiterrorista britânica.

Essa proporção é muito alta se comparada com os dados de todas as faixas etárias, que mostram que 20% das prisões por terrorismo estavam ligadas à ideologia de extrema-direita.

O responsável da unidade antiterrorista, Neil Basu, sublinhou que, embora o terrorismo islâmico ainda seja o maior problema para o Reino Unido, ocupando 80% de seu trabalho, as atividades da extrema-direita são uma ameaça crescente.

"Definitivamente, houve um crescimento do material nacionalista na internet, literatura sobre a supremacia branca, coisas extremamente perturbadoras", disse Basu, acrescentando que existem grupos fechados que se dedicam a analisar a ideologia nazi.

Essa orientação ideológica parece "ter um efeito nos mais jovens", disse o responsável pela luta contra o terrorismo.

"No nosso trabalho sobre a extrema-direita (...), para nós os sujeitos de interesse parecem ser mais jovens. O meu aviso sempre foi que a ameaça islamita ainda é a maior que enfrentamos, mas a que cresce com rapidez é a do terrorismo de direita", referiu.