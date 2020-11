Milhares de etíopes fogem do conflito para o Sudão à procura de segurança

Segundo um porta-voz do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 4.000 pessoas atravessaram diariamente a fronteira para o Sudão desde 10 de novembro, totalizando cerca de 27.000 refugiados.

O primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, alertou para uma ofensiva "final" contra a região rebelde do norte de Tigray nos próximos dias, depois de ultrapassado o ultimato que deu na semana passada às forças da região para se renderem.

O conflito, que se propagou à vizinha Eritreia - um aliado do Governo etíope - depois do ataque da TPLF à sua capital, Asmara, no sábado passado, está também a causar uma crise humanitária que levou mais de 27.000 etíopes a fugir para o Sudão.