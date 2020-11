As decorações de Natal pela Europa

Nesta altura do ano, as ruas começam a ser pintadas com luzes de Natal pela Europa. No entanto, a pandemia de covid-19 levou alguns países a reduzir nas decorações natalícias.

De Portugal à Rússia, passando por Espanha, França ou Alemanha, veja as luzes de Natal por toda a Europa.

Porto sem árvore de Natal e fogo-de-artifício na passagem de ano

A Câmara do Porto anunciou no início de novembro que a tradicional árvore de Natal, a inauguração das luzes na Avenida dos Aliados e o tradicional fogo-de-artifício da passagem de ano foram suspensos devido à situação de pandemia.

"A Árvore de Natal que, anualmente, se ergue imponente diante dos Paços do Concelho, não será este ano montada, entendendo a autarquia que a sua existência poderia tornar-se foco de aglomeração de pessoas", assinala a câmara, numa nota publicada na sua página oficial.

Para além da montagem da árvore de Natal, o município decidiu não realizar o tradicional fogo de fogo-de-artifício na noite de passagem de ano, que nos últimos anos tem levado milhares de portuenses e visitantes à Avenida dos Aliados.

Natal em tempos de pandemia. Autarcas não abdicam de iluminação

Os autarcas de Lousada e de Oeiras explicaram à SIC que prepararam o Natal em março, prevendo que a pandemia já tivesse passado. Agora, a um mês das celebrações, explicam que mantiveram apenas as iluminações de rua.

Isaltino Morais, Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, explica ainda que o espetáculo previsto para o final de ano de fogo de artifício foi cancelado. Já em Lousada, Pedro Machado ainda está a ponderar manter ou não essa celebração.