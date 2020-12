SpaceX testa protótipo da nave com que pretende levar pessoas à Lua e a Marte

A SpaceX agendou para esta terça-feira um voo de teste a alta altitude com o sistema de transporte Starship, o protótipo da nave com que pretende levar pessoas a destinos como a Lua e Marte.



O sistema é composto por uma nave com 50 metros de altura e um foguetão conhecido como Super Heavy. Ambos os elementos podem ser reutilizados.

Elon Musk, o CEO da SpaceX, quer colocar 10 mil pessoas em Marte até ao ano 2050.

O protótipo SN8 descolará da plataforma terrestre, em Boca Chica, sul do Texas, local onde está fixada a fábrica deste novo modelo da SpaceX.

A empresa norte-americana concebeu o Starship como um sistema de transporte para vários fins, para transportar pessoas e cargas da Terra para vários destinos pelo mundo e mais além.