Atentado ao Charlie Hebdo: acusação pede penas de cinco anos até prisão perpértua

A acusação antiterrorista francesa pediu esta terça-feira sentenças que variam de cinco anos de prisão e prisão perpétua para os 14 réus do julgamento dos ataques de janeiro de 2015 contra o jornal satírico Charlie Hebdo e um supermercado judeu.

As sentenças mais pesadas, nomeadamente a prisão perpétua, foram exigidas para Mohamed Belhoucine, julgado à revelia por "cumplicidade" em crimes terroristas e dado como morto na Síria, e para o franco-turco Ali Riza Polat, apresentado como o "braço direito" de Amedy Coulibaly.

Polat, 30 anos na altura dos factos, "ocupou ao longo de todo o processo um lugar particular", sublinhou um dos advogados, Jean-Michel Bourlès, ao descrever o acusado como "impulsivo, intolerante à frustração" e "intolerante à contradição".

Ali Riza Polat "conhecia, indubitavelmente, a proximidade de Coulibaly com a ideologia 'jihadista'", considerou Bourlès.

"Mesmo que o conteste", tinha "um conhecimento preciso do projeto terrorista", acrescentou o magistrado, frisando que o arguido tinha convivido com "todos os protagonistas" do caso e aparecido em todas as fases de preparação dos ataques.