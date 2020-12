Maior icebergue do mundo poderá colidir com ilha até ao final do mês

O Icebergue A-68, com 5.800 quilómetros quadrados, o maior em existência, pode colidir com a ilha antártica da Geórgia do Sul ainda este mês, causando estragos na costa e na biodiversidade, alertou esta sexta-feira a Agência Espacial Europeia.

Em 2017, o bloco de gelo com mais do dobro do tamanho do Luxemburgo separou-se da plataforma Larsen na Península Antártica, criando um dos maiores icebergs registados até à data.

Três anos depois, o A-68, que deriva com as correntes do Atlântico Sul, encontra-se a mais de mil quilómetros da plataforma de onde se separou e a cerca de 120 quilómetros da Geórgia do Sul, segundo imagens do satélite Copernicus Sentinel-1 divulgadas pela Agência Espacial Europeia (ESA).

Se continuar no seu trajeto, o icebergue pode chegar brevemente à costa da ilha, ameaçando a vida selvagem, incluindo pinguins, ao bloquear as suas rotas de acesso ao mar, impedindo-os de capturar alimento e alimentar as crias.

A ESA avisa ainda que o icebergue pode esmagar a fauna e flora numa grande área do fundo marinho, perturbando os ecossistemas locais.