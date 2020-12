Descoberto no Brasil fóssil de dinossauro com penas e "fitas"

Foi descoberta no Brasil uma nova espécie de dinossauro com um visual chamativo como os atuais pavões.

Há cerca de 110 milhões de anos, nas margens de uma antiga lagoa no nordeste do Brasil, um dinossauro de duas patas do período Cretáceo do tamanho de uma galinha ganhava a vida a caçar insetos e talvez pequenos vertebrados como sapos e lagartos.

Com um esqueleto semelhante a muitos outros pequenos dinossauros do anterior Período Jurássico, mas por fora, era bem diferente de qualquer outro.

O dinossauro Ubirajara jubatus tinha uma juba semelhante a cabelos e duas características únicas: projetando-se dos seus ombros, duas protuberâncias rígidas e semelhantes a fitas, provavelmente feitas de queratina - a mesma substância que constitui o cabelo e as unhas, revelam os cientistas na revista.Cretaceous Research.

"Existem muitos outros dinossauros estranhos, mas este é diferente de qualquer um deles", afirma o professor de paleobiologia David Martill da Universidade de Portsmouth, Inglaterra..

As estruturas semelhantes a cabelos de Ubirajara parecem ser uma forma rudimentar de penas chamadas protopenas. Não era cabelo de verdade, uma característica exclusivamente mamífera, mas muitos dinossauros tinham penas. Na realidade, os pássaros evoluíram de pequenos dinossauros com penas há cerca de 150 milhões de anos.

"Provavelmente à distância pareciam mais pelos do que penas", segundo Martill. "Provavelmente tinha protopenas cobrindo todo o corpo (...). As do dorso são muito longas e formam uma espécie de juba que é única em dinossauros".

As estruturas em forma de fita deveriam servir para o Ubirajara se exibir, possivelmente para atrair companheiras ou intimidar adversários. Tais exibições são geralmente feitas pelos machos - tal como as elaboradas penas da cauda de um pavão - razão pela qual os cientistas supõem que este espécime de Ubirajara era masculino.