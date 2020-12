Milhares de camionistas vão passar a noite de Natal no camião, em Dover, Inglaterra. A ligação com a França foi retomada, mas lentamente. Os camionistas só podem avançar com um teste negativo à covid-19.

Estima-se que tenha chegado a 10 mil o número de camionistas retidos no sul de Inglaterra, o número habitual nesta altura do ano para transportar alimentos frescos e outras mercadorias.