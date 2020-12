Defesa aérea da Síria intercetou mísseis disparados por Israel

A defesa aérea da Síria intercetou esta quinta-feira mísseis disparados por Israel na província ocidental de Hama, segundo noticia a agência de notícias síria, Sana.

"A nossa defesa aérea intercetou um ataque israelita na área de Masayaf na província rural de Hama, escreveu a Sana, citada pela agência francesa AFP.

A mesma fonte dá conta que a televisão estatal da Síria divulgou imagens que mostravam a força aérea do país a responder ao ataque israelita.

Segundo a AFP, foram ouvidos aviões de guerra israelitas sobrevoando o país vizinho do Líbano pouco antes dos ataques.

Também o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), sediado no Reino Unido, relatou ataques a Masyaf, dizendo que Israel era "provavelmente responsável".

A ONG afirmou que o ataque visou "posições de forças leais e milícias apoiadas pelo Irão", não adiantando mais detalhes.

Desde o início da guerra na Síria, em 2011, que Israel tem realizado centenas de ataques visando forças iranianas, xiitas libanesas do Hezbollah e as tropas do governo sírio.