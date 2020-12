Arqueologistas de Pompeia encontraram uma antiga loja de comida de rua com 2.000 anos na cidade romana destruída pelo vulcão Vesúvio, no ano 79 depois de Cristo. Foi descoberta numa zona do parque arqueológico, que ainda não estava aberta ao público.

Segundo o diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, Massimo Osanna, citado pela Associated Press (AP), é a primeira vez que um restaurante com bebidas quentes, conhecido como termopólio, é encontrado intacto.