Joe Biden fala em entraves à transição, secretário da Defesa dos EUA desmente

Falta menos de um mês para a tomada de posse de Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos. O democrata garante que continua a haver obstáculos à transição de poder e diz que não recebeu dos departamentos de segurança e defesa toda a informação necessária. Afirmações já desmentidas pelo secretário da defesa, Christopher Miller.

Na contagem decrescente do último mês para a tomada de posse, Joe Biden garante que o Pentágono e o Gabinete de Gestão e Orçamento têm criado entraves ao processo de transição entre administrações.

Em comunicado, o secretário da Defesa dos Estados Unidos negou as críticas. Christopher Miller, que assumiu o cargo a 9 de dezembro, desmente qualquer obstrução no processo de transição e garante que o departamento de defesa tem trabalhado com total profissionalismo e tem respondido a todas as solicitações.

A tomada de posse está marcada para dia 20 de janeiro. Apesar das derrotas nos tribunais, na tentativa de impugnar os resultados eleitorais, Donald Trump recusa-se a aceitar a vitória de Joe Biden. Apelou aos apoiantes que se mobilizem no próximo dia 6 de janeiro, em Washington, em mais uma tentativa para pressionar o Congresso a não aceitar a vitória de Joe Biden.