Justiça dá razão a Trump e obriga hospitais a apresentarem custos reais de tratamentos

Uma instância judicial federal dos Estados Unidos decidiu, na terça-feira, em favor da administração do Presidente cessante, o republicano Donald Trump, que quer os hospitais e as seguradoras especifiquem o preço real das intervenções e procedimentos médicos.

A Casa Branca elogiou a decisão que agora vai obrigar os hospitais a desvendarem os custos concertados com as seguradoras e que deverá entrar em vigor na sexta-feira, 01 de janeiro.

"Esta regra de transparência transformativa do preço dos hospitais foi uma luta travada no pântano", considerou a porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany, através de uma declaração citada pela Associated Press (AP).

A decisão da Justiça norte-americana deverá mostrar à população que Donald Trump não se verga perante interesses "que optariam por deixar os pacientes 'no escuro'", prosseguiu.

Melinda Hatton, do conselho geral da Associação de Hospitais Americanos (AHA, na sigla inglesa), disse que apoia a transparência de preços, uma vez que permitirá aos pacientes fazerem uma estimativa correta dos acessos a cuidados de saúde. Contudo, mostrou-se desapontada com a decisão.

"A AHA continua a acreditar que a divulgação das taxas negociadas de forma privada não ajuda os pacientes a entender o que realmente pagarão pelo tratamento e criará uma confusão generalizada", considerou Melinda Hatton.

Esta decisão judicial também poderá "acelerar os comportamentos anticompetitivos e atrapalhar as inovações nos cuidados de saúde assentes no valor", continuou.

A associação pediu, por isso, ao Presidente eleito, o democrata Joe Biden, que revisse esta regra depois de ser empossado, em 20 de janeiro.

De acordo com a regra imposta pela administração cessante, os hospitais têm de publicar as taxas negociadas dos 300 serviços de cuidados de saúde mais comuns e que podem ser marcados com antecedência, como, por exemplo, uma operação a um joelho, uma cesariana ou até uma radiografia.

As unidades hospitalares também têm de revelar se estão disponíveis a aceitar o pagamento em dinheiro e estas informações têm de ser atualizadas anualmente.

Os hospitais também terão de publicar os custos discriminados dos cuidados de saúde num formato que seja de fácil leitura e que possa ser vista por outros sistemas informáticos.