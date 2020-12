Republicanos bloqueiam no Senado aumento do valor dos cheques de estímulo económico

A intenção do Presidente cessante dos Estados Unidos de aumentar o valor dos 'cheques' para a população, no âmbito do pacote de estímulo económico decorrente da pandemia, foi bloqueada, na terça-feira, pelos republicanos do Senado.

Há um 'braço-de-ferro' dentro do Partido Republicano, uma vez que os congressistas estão divididos entre apoiar o Presidente e votar favoravelmente o aumento dos 'cheques' para os norte-americanos de 600 dólares (cerca de 491 euros) para 2.000 dólares (cerca de 1.637 euros), ou desafiarem a Casa Branca.

O bloqueio à deliberação desta proposta foi anunciado pelo líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, mas poderá não durar.

O Presidente cessante, o republicano Donald Trump, está a pressionar os congressistas para se aliarem aos democratas e repetirem o voto que culminou na aprovação, na segunda-feira, desta alteração na Câmara dos Representantes.

Os senadores regressam hoje ao plenário para discutir esta proposta, cujo resultado ainda é incerto.

"Apenas resta uma questão: será que os senadores republicanos querem juntar-se ao resto dos Estados Unidos e apoiar os 'cheques' de 2.000 dólares?", questionou o líder democrata do Senado, Chuck Schumer.

Esta questão e o veto de Trump ao diploma da política de Defesa dos Estados Unidos geraram o caos no Congresso, a poucos dias do início de uma nova sessão legislativa. A primeira do mandato Biden, que entra em funções nos últimos dias de Trump na Casa Branca, com novos congressistas.

O 'braço-de-ferro' entre Trump e vários congressistas republicanos poderá resultar na divisão do partido e não ter quaisquer consequências reais, alertou McConnell.

Contudo, a divisão em torno do aumento do valor dos 'cheques' já demonstra a cisão no partido, entre os republicanos que apoiam as tendências populistas de Trump e uma outra fação, mais conservadora e ponderada, que vê com receios o aumento da despesa estatal através da atribuição de mais 'dinheiro nas mãos' dos norte-americanos.

Esta hesitação também leva a outro problema. Vários senadores democratas da ala mais liberal, liderados por Bernie Sanders, que apoiam o aumento do valor dos 'cheques', bloquearam a discussão do diploma da política de Defesa do país até estar resolvido o impasse no pacote de estímulo económico.

"A classe trabalhadora deste país enfrenta hoje mais desespero económico do que em qualquer altura desde a Grande Depressão da década de 1930", vincou Sanders, acrescentando que "as famílias precisam de ajuda agora".

Por essa razão, instou os republicanos a deliberarem sobre este alívio financeiro o quanto antes.