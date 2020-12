Bolsonaro diz que aborto na Argentina legaliza a morte de crianças com anuência do Estado

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, criticou a legalização do aborto na Argentina ao afirmar que as vidas das crianças argentinas passam a poder ser abreviadas "com o consentimento do Estado".

"Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado", escreveu Bolsonaro na rede social Twitter.

"No que depender de mim e do meu Governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes!", acrescentou o chefe de Estado brasileiro, que conta com o apoio das igrejas evangélicas neopentecostais e católicos conservadores, dois grupos que se opõem a legalização do aborto.

Na quarta-feira de manhã, o Senado argentino aprovou a legalização do aborto até a 14ª semana de gravidez.

O Presidente argentino, Alberto Fernandez, saudou a medida, dizendo que ela torna a Argentina "uma sociedade melhor, que amplia os direitos das mulheres e garante a saúde pública".

No Brasil o aborto é punido com pena de três anos de prisão e só é permitido em casos de violação, perigo para a vida da mãe ou em caso de anencefalia, uma má-formação grave do feto.

O Supremo Tribunal Federal brasileiro realizou uma série de audiências públicas sobre a legalização do aborto em agosto de 2018.

Numa delas, a advogada Maria de Fátima, representante do Ministério da Saúde do ex-presidente brasileiro Michel Temer, afirmou que apesar da legislação muito restritiva, uma em cada cinco mulheres brasileiras já havia feito um aborto. Segundo ela, 203 mulheres morrem a cada ano no Brasil após abortos clandestinos e 250 mil são hospitalizadas por complicações.