Morreu o maior assassino em série da história dos EUA

Morreu na quarta-feira num hospital da Califórnia aos 80 anos Samuel Little, considerado pelo FBI como o maior assassino em série da história dos Estados Unidos.

Samuel Little foi condenado a prisão perpétua pelo homicídio de três mulheres, mas até à data da sua morte terá confessado o assassínio de pelo menos 93 mulheres entre os anos de 1970 e 2005.

As suas vítimas eram sobretudo mulheres vulneráveis, muitas das quais do mundo da prostituição ou viciadas em drogas, que eram asfixiadas até à morte por Little, um antigo pugilista que deixaria as vítimas inconscientes com socos antes de as matar.

Segundo as autoridades norte-americanas, muitas das mortes cuja autoria Little entretanto confessou tinham sido classificadas como overdoses ou acidentais, não tendo, por isso, sido investigadas. Alguns corpos nunca chegaram sequer a ser encontrados.

Em 2019, o FBI informou que todas as confissões de Samuel Little eram consideradas “credíveis”.

O antigo pugilista foi detido em 2012 no Kentucky com base numa acusação relacionada com drogas, tendo sido transportado para a Califórnia, onde foi submetido a um teste de ADN. Os resultados colocaram-no nas cenas do crime de homicídios entre 1987 e 1989 em Los Angeles.

Little já tinha antecedentes criminais extensos, incluindo assaltos à mão armada e abusos sexuais.