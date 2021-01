Pela primeira vez em quatro anos o Congresso anulou um veto de Trump

Na hora da despedida, e pela primeira vez em quatro anos desde que está na Casa Branca, Donald Trump vê um veto presidencial anulado. Eram precisos mais de dois terços de votos, que foram conseguidos.

Na passada segunda-feira, na Câmara dos Representantes de maioria democrata. Agora, numa sessão extraordinária, no dia de Ano Novo, o Senado de maioria republicana também votou a favor para a anular o veto do republicano do ainda Presidente dos Estados Unidos ao orçamento para a Defesa.

O orçamento de 740 mil milhões de dólares para a defesa norte-americana engloba decisões como o número de militares e de armas para além de um aumento de 3% nos salários das tropas norte-americanas