Democratas apresentam pedido formal de destituição de Donald Trump

Os Democratas apresentaram esta segunda-feira um pedido formal de destituição de Donald Trump do cargo de Presidente dos EUA.

Trump é acusado pelos Democratas de incitamento à insurreição, tendo por base a invasão do Capitólio, na semana passada.

Na resolução, defendem que Trump ameaçou gravemente a segurança do país e das instituições, assim como a integridade do sistema democrático. Trump é também acusado de ter interferido na transição pacífica de poder e de ter traído a confiança dos americanos no Presidente.

É ainda incerto se o artigo vai obter uma maioria favorável de dois terços, como exige a Constituição americana. A votação deverá decorrer na quarta-feira, mas, mesmo que o processo avance, não ficará concluído antes de 20 de janeiro, data da tomada de posse de Joe Biden e consequente saída de Trump do poder.

No entanto, se Trump for removido do cargo por destituição ficará impedido de concorrer novamente à Casa Branca.

AUMENTAM AS VOZES CONTRA TRUMP

Desde quarta-feira, quando o Capitólio foi atacado e invadido por centenas de apoiantes de Trump e cinco pessoas, incluindo um agente da polícia do Capitólio, morreram, que têm sido várias as vozes a reclamar que o Presidente cessante abandone o cargo imediatamente, sem esperar pela tomada de posse de Joe Biden.

Outros eleitos do Partido Republicano, como os senadores Josh Hawley, do Missouri, e Ted Cruz, do Texas, têm também enfrentado múltiplas críticas e apelos para que se demitam por terem apoiado, sem provas, a contestação à eleição de Biden.

Os senadores republicanos Pat Toomey, da Pensilvânia, e Lisa Murkowski, do Alaska, apelaram, no domingo, a Trump para que "se vá embora o mais rápido possível". Outros senadores republicanos mostraram-se menos insistentes face ao ainda Presidente, mas admitiram pensar em votar favoravelmente pela destituição.

Pelosi já havia afirmado, no sábado, que é "absolutamente essencial que aqueles que cometeram o ataque contra a democracia sejam responsabilizados".

Por seu lado, o ainda líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que um processo de destituição naquela câmara do Congresso não poderia arrancar antes do dia da tomada de posse, em 20 de janeiro.

No começo de 2020, os democratas processaram Trump pelas pressões que exerceu sobre o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, para que investigasse Joe Biden com o objetivo de dificultar as suas aspirações presidenciais.

O processo político contra Trump fracassou no Senado, onde os Republicanos tinham a maioria até quarta-feira na sequência da vitória dos dois candidatos democratas nas eleições para o Senado no estado da Geórgia.

Pelosi, bem como o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, já na quinta-feira tinham anunciado que iriam pedir ao Vice-presidente, Mike Pence, para invocar a 25.ª emenda da Constituição, que permite retirar poderes ao Presidente por incapacidade de exercício de funções.

No caso de ser alvo de um julgamento de destituição, será o único Presidente dos Estados Unidos, até agora, a ter sido alvo de dois processos desse género.

O republicano Donald Trump perdeu as eleições presidenciais de 3 de novembro para o seu rival democrata, Joe Biden, que deve tomar posse como 46.º Presidente dos EUA em 20 de janeiro.

