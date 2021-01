O primeiro restaurante de canábis da Tailândia

Com base na sabedoria popular tradicional tailandesa, a marijuana tem sido usada como tempero e tratamentos há séculos na Tailândia. Em 2018, esta tornou-se o primeiro país do Sudeste Asiático a legalizar a canábis para uso medicinal. O Abhaibhubejhr Day Spa faz parte do Hospital Chao Phraya Abhaibhubejhr em Prachin Buri, onde foi aberta a primeira clínica de canábis medicinal do país.