Milhares de brasileiros nas ruas pedem demissão de Bolsonaro

No Brasil, milhares de pessoas manifestaram-se este sábado contra o Presidente, Jair Bolsonaro. As ruas de várias cidades do país encheram-se de carros.

Em cartazes, faixas e bandeiras, os brasileiros pediam a demissão do Presidente. Sindicatos, partidos políticos e movimentos sociais também participaram no protesto.

Quem saiu à rua fê-lo também para apoiar a vacinação contra a covid-19. O Brasil começou a vacinar no início da semana, depois de terem morrido mais de 200 mil pessoas vítimas da doença.