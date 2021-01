Uma viagem pelos pormenores da Sala Oval de Joe Biden

A Sala Oval simboliza o poder e a grandeza dos Presidentes dos Estados Unidos, e agora tem um novo ocupante. A tradição aponta que novos ocupantes da Casa Branca mudem a decoração para refletir o tom da sua administração. Fazemos uma viagem em foto pelas mudanças de Joe Biden.

Cortinados

São os mesmos que decoraram a Sala Oval durante a administração Trump e já tinham sido usados no mandato de Bill Clinton. A carpete é de um tom azul mais escuro do que o modelo do seu antecessor.

Busto de César Chávez

Por trás de Biden está um busto de César Chávez, o ativista e líder sindical latino-americano. Outros bustos na Sala Oval incluem o de Martin Luther King Jr, Rosa Parks, Eleanor Roosevelt e Robert F. Kennedy. Winston Churchill, busto proeminente durante a presidência de Trump, foi removido.

Retrato de Benjamim Franklin

Um dos líderes da Revolução Americana, conhecido pelas suas experiências com a eletricidade. O retrato representa o interesse de Biden pela ciência e está pendurado perto de uma estante com um pedaço de rocha lunar.

A secretária Resolute

Empilhados na icónica secretária Resolute estão um monte de ordens executivas em pastas verdes, assinadas na quarta-feira por Biden. Marcam o fim do legado de Trump e incluem a decisão de voltar a aderir ao acordo de Paris e à Organização Mundial da Saúde.

Canetas

O Presidente dos Estados Unidos usa, tradicionalmente, várias canetas para assinar legislação importante. De seguida, são dadas a figuras importantes como lembranças. Rosa Parks e Martin Luther King Jr receberam canetas de Lyndon Johnson quando este assinou a Lei dos Direitos Civis de 1964.

Fotos de família

Numa mesa atrás do Presidente estão várias fotos de família, incluindo uma foto emoldurada do falecido filho de Biden, Beau Biden. Também é visível a mãe do Presidente, Catherine Eugenia Finnegan, bem como a primeira-dama, Jill Biden, e os seus três filhos, além de outros membros da família.