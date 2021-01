Chefe da Diplomacia da UE vai a Moscovo discutir detenção de Navalny

Há quase uma década que em Moscovo não havia tamanha manifestação. As autoridades reprimiram com violência quem pedia a libertação do principal opositor de Putin e exigia mudanças profundas no Governo.

Só na capital, 40 mil pessoas saíram à rua. Do extremo ocidental à Sibéria, em quase uma centena de cidades, o povo ignorou a proibição de protestar.

Vladimir Putin sublinha que os protestos a favor de opositor são ilegais e perigosos. A União Europeia condena a repressão de ações pacíficas e a detenção de quem discorda do governo.

O alto representante, Josep Borrell, vai à Rússia nas próximas semanas, discutir a libertação de Alexei Navalny. Só depois, serão debatidas eventuais sanções.