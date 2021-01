França pondera dissolver grupo de extrema-direita "Génération Identitaire"

O Governo francês avançou esta terça-feira que está a ponderar a dissolução do grupo de extrema-direita "Génération Identitaire" (GI) na sequência de recentes ações realizadas contra migrantes, nomeadamente junto da fronteira com Espanha.

A possível medida foi avançada pelo ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, que indicou ter solicitado à equipa do Ministério que tutela para reunir todos os elementos necessários e disponíveis sobre o grupo.

Tais elementos, segundo referiu Gérald Darmanin, poderão levar à proposta de dissolução do grupo GI em Conselho de Ministros "no quadro das regras e dos regulamentos da República".

Fundado em setembro de 2012, o grupo "Génération Identitaire" apresenta-se na sua página oficial na Internet como um "movimento político juvenil".

"Em guerra contra todos aqueles que querem arrancar as nossas raízes e fazer-nos esquecer de quem somos", assume o movimento na mesma página 'online', exortando as pessoas que não se sentem identificadas com os discursos políticos a aderirem ao grupo.

No mesmo 'site', o grupo reforça: "A nossa missão é simples. Gritar o nosso cansaço, denunciar a invasão migratória, acordar o nosso povo, defender a nossa identidade".

"Missão Pirenéus"

Uma das últimas ações conhecidas do GI, que foi denominada "Missão Pirenéus", aconteceu no passado dia 19 de janeiro junto da fronteira com Espanha.

Militantes deste grupo montaram postos de controlo improvisados no departamento francês de Haute-Garonne e realizaram patrulhas com veículos de todo-o-terreno.

As autoridades locais reagiram e denunciaram que a ação, apesar de não ter provocado qualquer alteração na ordem pública, acabou por mobilizar desnecessariamente as forças de segurança e desviar as atenções da "missão de vigilância da fronteira".

Durante este tipo de ação, os elementos do grupo usam um casaco azul com o nome da organização inscrito.

Partido de Marine Le Pen sai em defesa do grupo

Momentos depois do anúncio de Gérald Darmanin, o "número dois" do partido de extrema-direita francês União Nacional, força liderada por Marine Le Pen, saiu em defesa do grupo "Génération Identitaire", mas sem referenciar de forma explícita o nome do movimento.

Através da rede social Twitter, Jordan Bardella questionou o ministro do Interior francês sobre se estava a equacionar dissolver a associação de ajuda à imigração 'Utopia 56', "que promove a ilegalidade e desafia o Estado", ou o Coletivo contra a Islamofobia em França (CCIF), "que ainda não foi extinto e mantém as suas provocações".