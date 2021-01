Perda de gelo do planeta Terra aumentou 65% nos últimos 30 anos

Estima-se que por cada centímetro que o nível do mar suba cerca de um milhão de pessoas correm o risco de serem deslocadas das zonas mais baixas e costeiras.

Nos últimos anos, o planeta Terra perdeu 28 triliões de toneladas de gelo. O valor corresponde a uma camada de gelo com 100 metros de espessura, do tamanho do Reino Unido.

Nas últimas três décadas, a perda de gelo aumentou 65%, sobretudo nos mantos polares da Antártida e da Gronelândia. O aquecimento da atmosfera e do oceano foram os fatores que mais influenciaram.