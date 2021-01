O dia em memória das vítimas do Holocausto. Há 76 anos foi libertado o campo de Auschwitz

Quem lá esteve e viveu os horrores que envergonham a humanidade não consegue acreditar como ao fim de apenas 76 anos a lição parece ter sido esquecida e volta a estar à espreita o perigo crescente do ódio, da intolerância e do racismo.

O que parecia passado assombra o presente. Durante a Segunda Guerra Mundial foram mortas pelos nazis, em Auschwitz, mais de um milhão de pessoas, a maioria judeus.

A UNESCO vai pedir aos Governos de todo o mundo que se mobilizem no combate ao negacionismo e ao antissemitismo. Um apelo que vai ser feito numa cerimónia organizada pelas Nações Unidas, em parceria com a Associação Internacional de Recordação do Holocausto.