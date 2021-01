Bolsonaro acusado de gastos milionários. Novo escândalo envolve dinheiros públicos

Deputados da oposição pediram ao Tribunal de Contas da União que investigue denúncias feitas pela comunicação social brasileira sobre o aumento de 20% dos gastos do Governo federal com comida e bebidas no ano passado, em relação a 2019.

Na lista de compras, o equivalente a cerca de 2 milhões e meio de euros foi gasto em leite condensado, e cerca de 340 mil euros em pastilhas elásticas.

O Ministério da Economia justificou boa parte das compras para a alimentação de 360 mil soldados das Forças Armadas.

O Presidente rebateu as críticas, mais uma vez, com palavrões e ofensas aos jornalistas.

As denúncias de superfaturamento nas compras do Governo federal surgem num momento em que o Ministério da Economia cortou o auxílio de emergência, que foi pago até dezembro do ano passado a uma parcela da população que ficou sem trabalho durante a pandemia.

Esta semana partidos da oposição apresentaram um novo pedido de Impeachment, que acusa o Governo de 15 crimes, entre eles a negligência na crise da falta de oxigénio no Amazonas, que levou à morte de utentes internados por covid.