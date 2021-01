Lua envolta num arco-íris

Na noite de 23 para 24 de janeiro, o fotógrafo italiano Alberto Ghizzi Panizza tirou centenas de fotografias à Lua em Parma, norte de Itália. O resultado é esta foto colorida de um halo lunar.

Entre as 22h e a meia-noite tirei algumas centenas de fotos da Lua que criaram halos, iridescências e coroas entre nuvens e véus.

Esta é a mistura de uma boa parte dessas fotos para enfatizar as cores da coroa e dos minerais lunares.

Um halo lunar é um fenómeno ótico provocado pela refração da luz - quando a luz emitida pela Lua atravessa os vários e minúsculos cristais de gelo em suspensão na atmosfera, explica o IPMA.

O Halo, constituído por um anel luminoso centrado no Sol ou na Lua é causado pela presença de nuvens do tipo Cirrostratus e é devido ao ângulo de incidência da radiação solar ou a luz da Lua com a camada de cirrostratus. Há ângulos de incidência que não provocam o fenómeno.