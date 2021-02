Vedação do Capitólio dos EUA impede aprovação de legislação que tem de ser entregue fisicamente

A vedação do Capitólio dos Estados Unidos, erguida desde o recente assalto ao edifício, está a impedir a aprovação de legislação da cidade de Washington D.C., que tem de ser entregue fisicamente.

Toda a legislação aprovada pelo distrito da cidade-capital norte-americana tem obrigatoriamente de ser entregue em mãos, e em papel, no edifício do Capitólio, para aprovação, não podendo ser enviada por correio ou por e-mail, o que leva a que dezenas de leis estejam a aguardar publicação desde que as medidas de segurança do edifício foram reforçadas, a 06 de janeiro.

Phil Mendelson, presidente do Conselho de Washington D.C. afirmou à AP que tem sido impossível passar a vedação do Capitólio, e que está a ser procurada uma solução para entregar a legislação.

"Mais cedo ou mais tarde vai haver um portão que se abre", disse Mendelson, que calcula em 60 o número de leis a aguardar aprovação.

"É uma situação irracional e insustentável", adiantou.

Não sendo um Estado, mas um distrito, Washington D.C. tem de submeter ao Congresso toda a legislação que aprove.

Após o encerramento do Congresso devido à pandemia de covid-19, o Conselho de Washington D.C. fez a ligação à câmara legislativa através do gabinete de Mike Pence, ex-vice presidente dos EUA, cujas atribuições incluem presidir ao Senado.

Ao longo de grande parte de 2020, os contactos entre ambas as instituições para entrega da documentação tiveram lugar fora do edifício do Capitólio, mas dentro do recinto, que agora se encontra vedado e fortemente guardado por militares da Guarda Nacional, devido às ameaças sofridas mas últimas por congressistas e senadores.

Os esforços para resolver a situação centram-se agora em encontrar uma solução semelhante junto do gabinete da vice-presidente Kamala Harris.

Na sequência da invasão do Capitólio, a 06 de janeiro, por manifestantes pró-Trump, o Congresso acabou por aprovar um pedido de destituição do presidente cessante por "incitação à insurreição", o segundo do seu mandato.

O Senado irá ouvir o processo de destituição a partir da semana de 08 de fevereiro.