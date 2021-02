Julgamento de Trump. Ouvidos no 1.º dia testemunhos emocionados da invasão

No Senado dos Estados Unidos, prossegue esta quarta-feira o julgamento de Donald Trump. No primeiro dia, ficou aprovado o avanço do impeachment.

Em 100 senadores, 56, entre os quais seis republicanos alinhados com os Democratas, votaram a favor do julgamento de Donald Trump.

No primeiro dia, ouviram-se testemunhos emocionados sobre a invasão do Capitólio norte-americano e o ataque que motiva este processo político e judicial contra o ex-Presidente.

Em defesa de Trump, os advogados falam em teatro para anular o futuro político do ex-Presidente.

O processo avança nos próximos dias com a troca de argumentos entre defesa e acusação. Podem convocar testemunhas para o Capitólio.

Trump é acusado de incitar à revolta de 6 de janeiro e ao ataque que provocou cinco mortes. Para ser condenado, é preciso uma maioria de dois terços no Senado dos Estados Unidos.