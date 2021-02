Cinco soldados mortos em ataque a caravana da ONU no Afeganistão

Um ataque a uma caravana da ONU por homens armados no Afeganistão provocou esta quinta-feira cinco mortos entre as forças de segurança afegãs, no primeiro atentado do género desde o histórico acordo entre os Talibãs e os Estados Unidos.

O ataque ocorreu no distrito de Surobi, a 70 quilómetros de Cabul, numa estrada que liga a capital afegã a Jalalabade, confirmou à agência noticiosa espanhola EFE, sob anonimato, um alto funcionário da segurança do Afeganistão,

Os militares mortos integravam uma unidade do Ministério do Interior afegão que garante a proteção aos veículos e instalações das Nações Unidas no Afeganistão, prosseguiu a fonte.

No entanto, o ataque seria confirmado também pela Missão de Assistência da ONU ao Afeganistão, numa mensagem na rede social Twitter, em que lamentou a "perda de cinco membros da Direção do Serviço de Proteção (DPS, na sigla em inglês)" afegão num "incidente registado no distrito de Surobi".

"Nenhum elemento da ONU ficou ferido nem nenhum veículo ficou danificado no ataque que atingiu um veículo da DPS que escoltava uma caravana da ONU", lê-se no Twitter, sem que sejam adiantados mais pormenores.

Apesar de ninguém ou de nenhuma organização ou grupo armado ter reivindicado o ataque, um funcionário afegão, igualmente sob anonimato, adiantou que a ação militar foi perpetrada por "combatentes talibãs", uma vez que os insurgentes são o único ativo na região.

A estrada que liga Cabul a Jalalabade é uma das mais seguras do país, mas onde os talibãs têm desencadeado algumas das ações menos destrutivas em comparação com outras vias de comunicação terrestres no país.

No entanto, os combatentes talibãs realizam ataques contra veículos das forças afegãs a partir das montanhas que a rodeiam.

Trata-se do primeiro ataque dirigido contra uma organização internacional desde que os talibãs e os Estados Unidos assinaram um acordo de paz, a 29 de fevereiro de 2020.