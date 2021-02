A feia realidade escondida numa linda foto de "rios de ouro" no Peru

Nem tudo o que luz é ouro, lá diz o antigo ditado popular. E a prová-lo mais uma vez está esta linda foto que parecem ser rios de ouro a atravessar a selva amazónica no leste do Peru, tirada a partir da Estação Espacial Internacional (ISS) mas que esconde uma feia realidade.

São na verdade poços de prospeção de ouro, muito provavelmente cavados por garimpeiros (mineradores independentes), centenas de covas cheias de água cercadas por áreas sem vegetação e entulho lamacento e tóxico.

A foto foi tirada num golpe de sorte por um astronauta a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), a 24 de dezembro. Os poços - geralmente ocultos para um astronauta por estarem cobertos de nuvens ou devido ao reflexo da luz do Sol - destacam-se com brilho nesta imagem devido à luz solar refletida, de acordo com o Observatório Terrestre da NASA, que publicou a foto.

Os múltiplos canais sinuosos do rio Inambari são visíveis no lado esquerdo da imagem. O rio e os poços atravessam a floresta tropical amazónica no estado de Madre de Dios, no Peru.

Estas áreas desflorestadas seguem os cursos de antigos rios onde se depositam diversos sedimentos, incluindo ouro. A mineração é a principal causa do desflorestamento da região além de causar poluição por mercúrio na sequência do processo de extração de ouro.

O Peru é o sexto maior produtor de ouro do mundo e Madre de Dios alberga uma das maiores indústrias independentes de mineração de ouro do mundo - na maioria ilegais. Dezenas de milhares de pessoas ganham ali a vida.

A prospeção de ouro na região tem vindo a aumentar desde a inauguração da Autoestrada Interoceânica Sul em 2011 (assinalada na parte de baixo da imagem) que tornou a área mais acessível. Esta ligação rodoviária entre o Brasil e o Peru tinha como objetivo impulsionar o comércio e o turismo, mas "o deflorestamento deverá ser o maior resultado da autoestrada", refere a NASA.

NASA

Moderna corrida ao ouro

Partes da região de Madre de Dios, onde vivem araras e macacos, onças e borboletas, estão protegidas da mineração como a Reserva Nacional Tambopata

Mas há centenas de quilómetros quadrados de floresta tropical que foram transformados num deserto tóxico e sem árvores.

O aumento do preço do ouro nos últimos anos levou a uma moderna corrida ao ouro, com a consequente criação de cidades sempre em expansão, completadas com bordéis e tiroteios, à medida que dezenas de milhares de pessoas são atraídas pelo brilho do ouro.

Segundo um estudo de janeiro de 2019, a desflorestação na sequência da mineração de ouro destruiu mais de 92 mil km2 da Amazónia peruana em 2018, de acordo com o grupo Monitorização do Projeto Andino da Amazónia, MAAP. É o maior total anual já registado desde 1985.

O desflorestamento em 2018 superou o recorde anterior de 2017, quando cerca de 91 mil km2 de floresta foram destruídos pelos garimpeiros, de acordo com o MAAP.