Trump absolvido. Ponto final no impeachment da “caça às bruxas” e da “cobardia dos republicanos”

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi absolvido de incitamento à insurreição no Senado. Termina assim o julgamento político no caso do ataque ao Capitólio, que ocorreu a 6 de janeiro.

Para a condenação era necessária uma maioria de dois terços dos senadores, 67 dos 100, mas apenas 57 votaram pela condenação de Donald Trump, pondo fim ao processo de destituição.

Trump pode, assim, voltar a concorrer à Casa Branca nas próximas eleições presidenciais, em 2024, algo que os democratas pretendiam impedir. Se Donald Trump fosse condenado, o Senado poderia avançar para uma segunda votação para o impedir de voltar a concorrer a cargos públicos.

Donald Trump tornou-se no primeiro Presidente na história dos Estados Unidos a ser alvo de dois processos de 'impeachment'.

TRUMP: PROCESSO DE DESTITUIÇÃO FOI UMA FASE DA "MAIOR CAÇA ÀS BRUXAS"

Em comunicado, o ex-presidente dos Estados Unidos avisou que o movimento que lidera está apenas a começar. Começa por agradecer à equipa de advogados pelo trabalho incansável e depois agradece aos senadores que defenderam a Constituição.

Reitera que o processo de destituição - o segundo de que foi alvo - é mais uma fase da "maior caça às bruxas" na história do país.

A responsabilidade moral

Sete Republicanos votaram para que Trump fosse declarado culpado, o que representa o maior número de sempre de senadores do partido de um Presidente alvo de destituição.

O Senador Mitch McConnell, líder do Partido Republicano no Senado, considera não haver dúvidas e afirma que Donald Trump é “moralmente responsável” pelos acontecimentos de dia 6 de janeiro.

As duras críticas de Nancy Pelosi

A Presidente da Camara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou que os senadores Repúblicanos tiveram um comportamento cobarde.

Joe Biden diz que ataque ao Capitólio mostrou fragilidade da democracia

O Presidente norte-americano disse que, apesar do Senado ter absolvido Donald Trump de incitação à revolta no Capitólio, "os méritos da acusação" não estavam "em disputa", e que o ataque mostrou a fragilidade da democracia.

"Mesmo que a votação final não tenha resultado numa condenação, os méritos da acusação não estão em disputa", disse Joe Biden.