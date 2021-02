Festa ilegal em Birmingham. Várias pessoas fogem à polícia pelo telhado

Cerca de 150 pessoas juntaram-se no sábado à noite para uma festa ilegal num bar na cidade de Birmingham, Inglaterra. Quando as autoridades chegaram ao local, muitas pessoas tentaram fugir pelo telhado.

Através de umas imagens captadas por um drone da polícia de West Midlands é possível ver o momento da fuga.

As autoridades passaram multas no valor de mais de 34 mil euros a cerca de 70 pessoas presentes no evento.

Desde o fim de janeiro que os ajuntamentos com mais de 15 pessoas estão proibidos no país. O Reino Unido cumpre o terceiro período de confinamento desde o início da pandemia de covid-19.

"Embora se espere muito das vacinas contra o coronavírus, as pessoas devem lembrar-se de que ainda estamos em confinamento e que o vírus ainda é uma ameaça real para as comunidades em West Midlands", alertam as autoridades.

De acordo com a CNN, na mesma noite, a polícia de West Midlands descobriu que uma oficina tinha sido transformada num bar com o nome "The Covid Arms".