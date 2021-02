Vaga de frio nos EUA deixa Texas com temperaturas de -18ºC

O centro e sul dos Estados Unidos vai manter-se até terça-feira sob uma vaga de frio polar que levou as temperaturas no Estado do Texas a cair até -18ºC e deixou milhões de pessoas sem eletricidade.

Habitualmente um dos Estados norte-americanos com temperaturas mais altas, o Texas é hoje o mais afetado pela vaga de frio que tem vindo a deslocar-se de norte para sul, e registou intensa queda de neve, que cobriu de branco as ruas da capital, Austin, e fixou um mínimo histórico de -9ºC na maior cidade, Houston.

Numa altura do ano em que as temperaturas nas cidades texanas rondam os 15ºC, cerca de 2,8 milhões de habitações estavam hoje sem eletricidade, devido à queda de neve, congelamento de infraestruturas elétricas e medidas de gestão da rede, segundo o site Poweroutage.us.

Segundo a cadeia de televisão CBS, as temperaturas na cidade texana de Dallas são hoje mais baixas do que em Anchorage, no Alaska, próximo do Pólo Norte.

A situação levou já o Estado a declarar situação de emergência por razões meteorológicas em todos os condados, já aprovada pelo presidente norte-americano, Joe Biden.

O gelo nas estradas causou também vários desastres e choques em cadeia, que já fizeram dezenas de feridos e vítimas mortais nas auto-estradas do Estado.

Declarações de emergência foram também emitidas pelas autoridades de Estados vizinhos onde são igualmente raras temperaturas negativas, caso do Alabama, Oregon, Oklahoma, Kansas, Kentucky e Mississippi.

Segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês), mais de 150 milhões de pessoas vivem nas regiões afetadas pelo frio glacial, tempestades de neve e outras condições meteorológicas extremas.

"Esta impressionante vaga de frio que atingiu o território continental dos Estados Unidos está ligada à combinação de um anticiclone ártico com temperaturas congelantes e uma depressão muito ativa com ondas de precipitação", afirmou hoje o NWS.

"Centenas de recordes de frio foram registados e continuarão a sê-lo durante esta vaga de frio polar", adiantou.

Em todo o país, mais de 3.000 voos foram cancelados devido ao mau tempo, segundo o site FlightAware.

No fim-de-semana o Estado do Minnesota, no norte, registou um mínimo histórico de -45ºC.

Segundo o NWS, as temperaturas continuarão em mínimos até terça-feira, pelo menos.