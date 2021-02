O maior nevão da última década na Grécia deixou o país coberto de neve. Os meteorologistas esperam que a vaga de frio perca intensidade no final da semana. As autoridades pedem que as pessoas evitem sair, mas há quem não resista a aproveitar o momento.

O nevão fez pelo menos três mortos numa altura em que os termómetros desceram até aos -19ºC e partes da capital, Atenas, ficaram sem eletricidade.