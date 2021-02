Dia Mundial do Gato. Afinal, quando se celebra?

Celebra-se esta quarta-feira, 17 de fevereiro, um dos três “Dia Mundial do Gato”. Sim, há mais do que um dia dedicado aos felinos no calendário: 17 de fevereiro, 20 de fevereiro e 8 de agosto. Afinal, porquê e qual deve comemorar?

8 de agosto

A data mais consensual celebra-se a 8 de agosto e foi definida em 2002 pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, uma das maiores instituições de bem-estar animal e conservação do mundo.

A iniciativa da organização sem fins lucrativos posicionou-se sobre a importância e o papel dos gatos de estimação e decidiu, por isso, dedicar-lhes um dia. Mas não ficamos por aqui.

20 de fevereiro: em memória de Socks

O Dia Internacional do Gato pode ser celebrado também a 20 de fevereiro, em homenagem a “Socks”, o gato da filha de Bill Clinton. Viveu com a família durante todo o tempo que estiveram na Casa Branca e tornou-se uma estrela. Foi eutanasiado a 20 de fevereiro de 2001 devido a um cancro, razão pela qual a data foi escolhida.

A mascote do ex-presidente dos Estados Unidos conquistou a atenção do mundo inteiro e chegou mesmo a aparecer sentada à famosa secretária Resolute, na Sala Oval.

Smith Collection/Gado

17 de fevereiro: "a data europeia"

A data celebrada esta quarta-feira, 17 de fevereiro, foi escolhida por uma organização italiana de defesa dos animais, com objetivo de os proteger de perseguições e a fim de promover a sua adoção.

E agora um dia só dos gatos pretos

No meio de tantos dias, há ainda um dia dedicado apenas aos gatos pretos, celebrado a 17 de agosto e a 27 de outubro. Em grande parte do mundo ocidental, os gatos pretos são considerados portadores do azar e da maldade e, por isso, são os menos adotados e com maiores taxas de eutanásia. Os dois dias que lhes são dedicados servem, para isso, para tentar inverter essas tendências.

Se tem gatos, não se esqueça de esta quarta-feira lhes dar um mimo extra.