Morreu Rush Limbaugh, voz do conservadorismo nos EUA

Rush Limbaugh, a voz do conservadorismo nos Estados Unidos, insurgente contra o "politicamente correto" que o tornou uma das personalidades proeminentes da política norte-americana e um dos impulsionadores de Donald Trump, morreu hoje aos 70 anos.

O anúncio foi feito no programa de rádio The Rush Limbaugh Show pela mulher, Kathryn Limbaugh. Há cerca de um ano, Limbaugh anunciou que foi diagnosticado com cancro do pulmão.

Rush Limbaugh foi um dos principais críticos de Barack Obama e era famoso pelos programas de rádio onde difundia ideais que viriam a influenciar o rumo do Partido Republicano.

No ano passado, recebeu a medalha da Liberdade do antigo presidente Donald Trump, a mais alta distinção civil atribuída nos Estados Unidos.

O antigo Presidente dos Estados Unidos disse na Fox News Channel que tinha conversado com Limbaugh há poucos dias, considerando que era "uma lenda", que se destacou pelos instintos políticos, e que esteve "a lutar até ao final".