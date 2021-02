Lula da Silva espera que Biden trate a América Latina de forma mais civilizada do que Trump

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva afirmou esta quinta-feira que espera que o novo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, trate a América Latina de forma mais civilizada que o seu antecessor, Donald Trump.

Lula da Silva, apesar de alegar que os EUA sempre relegaram a América Latina para segundo plano, disse esperar que o novo Presidente norte-americano mude a política em relação à região e, entre outras coisas, acabe com os bloqueios contra Cuba e a Venezuela.

"Sobre Biden tenho a expectativa de que ele atue pelo menos de forma mais civilizada com a América Latina. Os americanos nunca gostaram da América Latina e sempre deram pouca atenção a ela", disse Lula da Silva, numa entrevista ao portal de notícias brasileiro UOL.

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT), que governou o Brasil entre 2003 e 2016, considerou necessário que acabem com essas "travessuras do bloqueio a Cuba, que acabem com aquelas travessuras do bloqueio da Venezuela e que permitam a cada país viver em silêncio sua democracia da maneira que o povo a entende".

O antigo chefe de Estado ironizou que um país governado por Donald Trump não tem o direito de duvidar da validade da democracia na Venezuela.

"Não é possível que um político que agiu como um troglodita como Trump possa acreditar que a Venezuela não é democrática", disse.

"A política externa é algo sagrado, é uma relação de respeito, uma relação civilizada. E espero que Biden aja assim em relação à América Latina, que seja mais flexível, que permita aos cubanos ser definitivamente livres e que os venezuelanos podem decidir seu futuro sem a intervenção dos americanos", defendeu o ex-presidente.

"Os americanos não suportam a ideia de o Brasil ser protagonista"

Sobre as divergências entre Biden e o Governo do Brasil nas questões ambientais, Lula da Silva, sem fazer referência ao atual Presidente, Jair Bolsonaro, garantiu que o problema é que os EUA rejeitam qualquer tipo de protagonismo na América Latina.

"Os americanos não suportam a ideia de o Brasil ser protagonista. No meu Governo (2003-2010), o Brasil tinha algumas lideranças e era muito respeitado na América Latina, África e até na União Europeia. O Brasil ajudou a construir o BRICS [fórum que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul], e os americanos jamais aceitarão que o Brasil seja o protagonista", afirmou.

"Por isso preferem um Governo submisso, um lambe botas. Mas se o PT voltar ao governo, o Brasil terá uma política externa soberana e altiva, que dará prioridade à relação Sul-Sul sem desrespeitar os irmãos ricos do norte. O Brasil já mostrou que isso é possível", defendeu.

Lula da Silva criticou a atual política externa do país e, principalmente, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araujo, que já disse não se importar que o país seja considerado um pária internacional por suas questionadas posições internacionais.

"Em primeiro lugar, não temos política externa brasileira. Nunca na minha vida imaginei que o Brasil pudesse viver a degradação internacional que vive", frisou.

Lula da Silva voltou a dizer que é inocente

Na longa entrevista, Lula da Silva voltou a dizer que é inocente e que quer justiça ao comentar os dois processos em que foi condenado na Lava Jato, operação policial liderada pelo Ministério Público Federal que investigou desvios na estatal Petrobras e outros órgãos públicos.

O núcleo principal da operação, os promotores que atuaram na cidade de Curitiba, é suspeito de que agir em conluio com o ex-juiz Sérgio Moro. A suspeita é balizada na divulgação de diálogos obtidos por um 'hacker' que invadiu os telemóveis dos procuradores que, agora, estão sendo usados pelos advogados do ex-presidente.

Este diálogos sugerem, segundo a defesa do ex-presidente, que procuradores brasileiros cooperaram de forma ilegal com autoridades do sistema de justiça dos EUA nas investigações contra a Odebrecht, empresa que agora se chama Novonor.

"A Lava Jato foi construída como um instrumento de comunicação. Houve um acordo entre o [ex-juiz, Sérgio] Moro, [o procurador que chefiava a Lava Jato em Curitiba, Deltan] Dallagnol e os meios de comunicação que iriam tornar verdade tudo que se apresentasse. Eu vivi isto na pele. Já provei minha inocência e agora estou esperando que provem a minha culpa", afirmou.

O ex-presidente avaliou que o ex-juiz Sérgio Moro, que o condenou num processo da Lava Jato e depois se tornou ministro do Governo do atual Presidente, Jair Bolsonaro, é um "ídolo de barro" que a imprensa brasileira criou.

"O Moro é um ídolo de barro que a [rede de televisão] Globo criou (...) Ele arquitetou com os meios de comunicação que só era possível [combater a corrupção] se os meios de comunicação dessem a cobertura total para ele. Estou falando de quatro anos, 100% todo dia, de manhã, de tarde e de noite [os media] só com matérias favoráveis ao Moro", acusou o antigo chefe de Estado.