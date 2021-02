Família encontra mais de 5 mil comprimidos em brinquedo comprado numa loja em segunda mão

Uma família no Arizona, nos Estados Unidos, encontrou um saco com mais de 5.000 comprimidos no interior de um brinquedo comprado numa loja em segunda-mão, conta a CNN.

Os pais, antes de o oferecerem ao filho, verificaram as condições em que o brinquedo se encontrava, e foi aí que descobriram os comprimidos.

Phoenix Police Department

Segundo a CNN, a polícia acredita tratar-se de fentanil. Apesar de ainda não terem sido feitas análises, pelo formato do comprimido e a forma como estava embalado, tudo indica que seja, explica.

Mas o mais importante nesta história, diz a polícia, foi a rapidez e perspicácia dos pais. Primeiro verificaram as condições do brinquedo e depois, assim que encontraram os comprimidos, contactaram as autoridades.

A polícia acrescenta ainda, diz a CNN, que os traficantes usam há muito brinquedos e outros métodos criativos para transportar drogas.