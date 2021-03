Nicolas Sarkozy condenado a três anos de prisão por corrupção e tráfico de influências

POOL New

O antigo Presidente francês Nicolas Sarkozy foi condenado a três anos de prisão, um deles em prisão efetiva, e o resto como pena suspensa. A decisão do Tribunal de Paris foi conhecida esta segunda-feira. Sarkozy torna-se assim o segundo chefe de Estado condenado em França, após Jacques Chirac em 2011.

Sarkozy, que esteve presente na audiência, não irá, no entanto, para a prisão, já que o tribunal o autorizou a ficar detido em casa com uma pulseira eletrónica.

Os crimes em causa

Em causa estão crimes de corrupção ativa e tráfico de influências. Sarkozy foi acusado de subornar um juiz em troca de informações num processo em que estava a ser investigado relativamente ao financiamento ilegal da campanha presidencial de 2007 pela mulher mais rica da França, a herdeira da L'Oreal Liliane Bettencourt.

Nas escutas que sustentaram a acusação, Sarkozy prometeu ao magistrado um posto no Conselho de Estado do Mónaco. O ex-presidente francês foi julgado em conjunto com o antigo alto magistrado Gilbert Azibert e Thierry Herzog, advogado histórico de Sarkozy.

O tribunal disse que os factos são "particularmente graves", visto que foram cometidos por um ex-Presidente que usou o seu estatuto para fins pessoais. Os outros dois réus no caso também foram considerados culpados e receberam a mesma sentença.

Sarkozy, de 66 anos, foi Presidente entre 2007 e 2012. Diz estar inocente e considera que as acusações são uma infâmia.

A primeira vez na história moderna da França que um ex-Presidente é julgado por corrupção

O antecessor de Sarkozy, Jacques Chirac, foi considerado culpado em 2011 por mau uso de dinheiro público e recebeu uma sentença de dois anos de prisão com pena suspensa por ações durante o seu período como autarca de Paris.

Sarkozy enfrentará outro julgamento no final deste mês, juntamente com outras 13 pessoas sob a acusação de financiamento ilegal da sua campanha presidencial de 2012.