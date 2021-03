UE disponibiliza 95 milhões de euro em assistência humanitária ao Iémen

A União Europeia (UE) vai disponibilizar 95 milhões de euros em assistência humanitária ao Iémen, que regista "recordes máximos de má nutrição infantil e ameaças iminentes de fome e de retoma dos combates", anunciou esta segunda-feira a Comissão Europeia.

"A UE não se esquece da situação terrível da população do Iémen, que está outra vez à beira da fome, depois de ter lidado com o fardo da pior crise humanitária do mundo", reagiu, em comunicado, o comissário para a Gestão de Crises, Janez Lenarcic.

Segundo o responsável, as verbas hoje anunciadas serão "essenciais" para manter a ajuda que "salva a vida a milhões de pessoas", que estão "exaustas" depois de um "ano desastroso", marcado por "conflitos, a covid-19 e o aprofundamento do colapso económico".

"As partes do conflito precisam de facilitar o acesso das organizações humanitárias àqueles que mais precisam e evitar mais sofrimento de civis. Agora, mais do que nunca, é crucial que o Direito Internacional Humanitário, e o acesso sem restrições aos mais necessitados, seja garantido", lê-se no comunicado do comissário.