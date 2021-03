Entrevista de Meghan e Harry é pior do que aquilo que a família real podia esperar, diz imprensa britânica

As reações à entrevista do príncipe Harry e de Meghan Markle a Oprah Winfrey não tardaram, sobretudo nas redes sociais.

Das diversas opiniões que surgiram no Twitter, destacam-se algumas como a do apresentador do Piers Morgan, que considera que a entrevista trata-se de uma inacreditável traição à rainha e à família real. Já Serena Williams publicou um texto nas redes sociais em defesa de Harry e Meghan.

Para os defensores do casal, esta entrevista foi útil à Casa Real Britânica, que aproveitou o momento para desviar atenções do caso das acusações de abuso sexual de menores que envolve o príncipe André.

No rescaldo da entrevista, artigos publicados pela imprensa britânica dizem que a entrevista foi pior do que aquilo que a família real podia esperar e que não é suficiente esconderem-se atrás do sofá para fugir das revelações de Harry e Meghan, é mesmo preciso "um colete à prova de bala".