Bolsonaro garante não estar preocupado com possível recandidatura de Lula da Silva às presidenciais

A justiça brasileira anulou as condenações de Lula da Silva relacionadas com o processo Lava-Jato.

O ex- Presidente do Brasil volta, assim, a ser elegível para concorrer a cargos políticos e recandidatar-se às presidenciais do próximo ano.

A reação de Bolsonaro também não se fez esperar, o atual Presidente brasileiro garante não estar preocupado porque que o povo não quer voltar a ver Lula da Silva no Palácio do Planalto.

No entanto a corrida às próximas presidenciais no Brasil pode mesmo ficar marcada por dois candidatos populistas e até já há quem acene com uma possível terceira candidatura do juíz Sérgio Moro que ganhou ainda mais popularidade com a Operação Lava-Jato, após condenar Lula da Silva nas vésperas das últimas eleições e que meses depois subia a ministro de Bolsonaro. Entretanto pediu a demissão e segundo a imprensa brasileira

mantém ambições políticas e a vontade de chegar ao Palácio do Planalto já em 2022.