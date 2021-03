Diana e Meghan: as semelhanças e as diferenças

A polémica entrevista de Meghan e Harry traz à memória a não menos polémica entrevista de Diana, à BBC, há cerca de 25 anos. Têm sido comparadas porque mostram uma semelhança na ousadia.

As semelhanças

O principal ponto de contacto entre Diana Spencer e Meghan Markle é a família Windsor, uma família para onde entraram por via do casamento.

Com quase 40 anos de distanciamento, ambas viveram a experiência de uma família que teve dificuldades em as compreender e que, possivelmente, sempre acreditou que elas se conformariam, sem reclamar, com os costumes e o protocolo reais.

As duas princesas acabaram por entrar em rota de colisão com a família dos respetivos maridos numa saga acompanhada, sem precedentes, pelo público mundial através dos meios de comunicação social.

Outro ponto em comum: uma entrevista televisiva, vista por milhões de pessoas em todo o mundo, que tem na família real britânica o principal alvo.

As diferenças

Mas não são semelhantes em tudo. Diana era branca, Meghan é birracial. Meghan tem uma sensibilidade americana, que contrasta com a cultura de Diana, onde a tradição é venerada

Por altura do casamento, Diana tinha apenas 20 anos, era muito protegida e ingénua. Meghan tinha 36 anos quando casou, era divorciada e atriz há cerca de 15 anos. O casamento de Diana desmoronou-se, o de Meghan permanece.

