Férias no espaço? Projeto de hotel espacial tem spa, cinema, restaurante e até ginásio

Alguma vez sonhou com umas férias no espaço? Ter o planeta Terra como imagem de fundo enquanto bebe um cocktail? Ou olhar da janela da suíte e ver o Universo? Esse sonho poderá estar a poucos anos de se tornar realidade e já é possível fazer reservas. O Voyager Station é um hotel que pretende levar o turismo a um novo nível.

O projeto desenvolvido pela companhia russa Orbital Assembly Corporation inclui 24 módulos, spa, cinema, restaurantes, bares e até ginásio. Apesar dos atrasos, causados pela pandemia de covid-19, John Blicow, presidente da empresa, avança à CNN Travel que a construção do hotel está prevista começar em 2026 e a inauguração deverá acontecer no ano seguinte.

O hotel terá uma forma circular e uma estrutura rotativa. Oferece dois tipos de acomodação: suítes ou villas. As suítes são pensadas para casais e têm cerca de 30 metros quadrados. Já as villas têm 500 metros quadrados - que incluem cozinha e três casas de banho - e podem acolher até 16 hóspedes. Poderão ser alugadas entre uma semana e um mês ou até compradas como casas de férias.

1 / 6 Voyager Station - Orbital Assembly Corporation 2 / 6 Voyager Station - Orbital Assembly Corporation 3 / 6 Voyager Station - Orbital Assembly Corporation 4 / 6 Voyager Station - Orbital Assembly Corporation 5 / 6 Voyager Station - Orbital Assembly Corporation 6 / 6 Voyager Station - Orbital Assembly Corporation

O Voyager Station pretende oferecer “as tecnologias do espaço e os confortos da Terra” de forma a “criar uma experiência única e impar na história”, pode ler-se no site oficial.

A gravidade simulada permite-lhe ter diferentes experiências: enquanto nas zonas privadas do hotel haverá uma força gravítica semelhante à da Terra, sendo que nos espaços públicos poderá testar níveis mais baixos da força gravítica. Na zona do ginásio, por exemplo, poderá experimentar praticar desporto com um sexto da força gravítica existente na Terra.

"Por causa da falta de peso e da gravidade reduzida, conseguirá saltar mais alto, erguer coisas, correr de maneiras que não consegue na Terra", explica Tim Alatorre, arquiteto e designer da Orbital Assembly Corporation, à CNN Travel.

A experiência não fica por aqui: no restaurante o menu inclui “clássicos espaciais”, como gelado liofilizado – um processo de desidratação em que o produto é congelado em vácuo –, e a partir do bar poderá apreciar a vista para o sistema solar, enquanto usufrui de um cocktail.

O objetivo da Orbital Assembly é mostrar ao público que “a era de ouro das viagens espaciais está a chegar” e que “está a chegar rápido”, afirma John Blincow.