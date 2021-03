Suspeito de triplo ataque em Atlanta nega motivações racistas

Oito pessoas morreram em Atlanta, nos Estados Unidos, num ataque a três estabelecimentos de bem-estar. Seis das vítimas são de origem asiática, mas o suspeito detido nega qualquer motivação racista.

Esta terça-feira, um homem foi detido em Atlanta, no estado da Geórgia, suspeito da autoria de um ataque triplo: primeiro a uma casa de massagens, depois a dois spas na mesma rua. A maioria das vítimas são mulheres asiáticas.

Na casa de massagem, foram alvejadas cinco pessoas, duas morreram no local e outras duas faleceram já no hospital. Menos de uma hora depois, três mulheres foram mortas a tiro num spa. E logo de seguida um novo alerta para o outro lado da rua: mais uma mulher encontrada morta com ferimentos de bala

Poucas hora depois, a polícia deteve este homem de 21 anos, suspeito dos três ataques. O homem detido confessou que foi o vício sexual e não o racismo que o levou a cometer o triplo ataque, que provocou oito vítimas mortais, das quais seis são mulheres asiáticas.