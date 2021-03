Rússia acusa Biden de rejeitar normalização de relações

O Kremlin acusou hoje o Presidente norte-americano, Joe Biden, de não querer melhorar as relações de Washington com Moscovo ao chamar "assassino" ao chefe de Estado russo, Vladimir Putin.

"Digo apenas que as declarações do Presidente dos Estados Unidos são muito más. Demonstram que [Joe Biden] não quer melhorar as relações com o nosso país", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov numa conferência de imprensa hoje em Moscovo.